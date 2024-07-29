Такой квас прекрасно будет утолять жажду. Обязательно попробуйте – вам понравится.
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Хлебный квас
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Смотрите, как готовить квас: видео
Приготовление:
- Темный хлеб запеките в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут.
- Для красивого янтарного цвета сахар всыпьте в сотейник и проварите до момента карамелизации. После этого осторожно влейте 50 миллилитров воды и снимите с огня.
- В 3-литровую банку выложите хлеб, изюм, сахар и дрожжи. Залейте карамельным сиропом и кипяченой водой.
- Оставьте в теплом месте на одни сутки, накрыв квас резиновой варежкой или марлей. Готовый напиток процедите через сито или марлю и, не доливая 4 – 5 сантиметров до краев бутылки, оставьте в холодильнике охлаждаться.