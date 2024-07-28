Пирог "Трухлявый пень" прекрасно подойдет для семейного чаепития. Попробуйте – вам понравится.

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Пирог "Трухлявый пень"

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить этот вкусный пирог: видео

Приготовление:

  1. Стакан варенья соедините с теплым кефиром, солью и сахаром.
  2. Добавьте яйца и просеянную муку с разрыхлителем. Влейте растительное масло и перемешайте.
  3. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте в нее тесто и разровняйте.
  4. Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на час.