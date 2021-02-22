Талантливый шеф-повар Владимир Ярославский предложил приготовить картофельное пюре с мускатным орехом – поверьте, вкус этого гарнира вас приятно удивит!

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом картофельного пюре ресторанного образца, которое вы с легкостью можете приготовить дома.

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Шеф-повар не скрывал, что наблюдал за приготовлением картофельного пюре у Блюменталя и Робюшона и вывел свою идеальную формулу гарнира, с которым и решил поделиться сегодня.

Конечно, это не на каждый день и не быстрый рецепт, но выделите время и приготовьте – родные будут в восторге, – прокомментировал Владимир Ярославский.

Совет от шеф-повара: выбирайте для блюда только те сорта картофеля, которые богаты крахмалом.

Как приготовить картофельное пюре

Ингредиенты:

– 100 г отварного перетертого картофеля;

– 60 г сливок 30%

– 40 г сливочного масла;

– 25 г молока

– мускатный орех.