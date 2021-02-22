Рецепт картофельного пюре: готовим гарнир как в ресторане Владимира Ярославского
Талантливый шеф-повар Владимир Ярославский предложил приготовить картофельное пюре с мускатным орехом – поверьте, вкус этого гарнира вас приятно удивит!
Источник:Владимир Ярославский
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом картофельного пюре ресторанного образца, которое вы с легкостью можете приготовить дома.
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Шеф-повар не скрывал, что наблюдал за приготовлением картофельного пюре у Блюменталя и Робюшона и вывел свою идеальную формулу гарнира, с которым и решил поделиться сегодня.
Конечно, это не на каждый день и не быстрый рецепт, но выделите время и приготовьте – родные будут в восторге, – прокомментировал Владимир Ярославский.
Совет от шеф-повара: выбирайте для блюда только те сорта картофеля, которые богаты крахмалом.
Как приготовить картофельное пюре
- Тщательно отварите картофель в подсоленной воде 40 минут будет достаточно. Слейте воду и просушите картофель в кастрюле на среднем огне 3 минуты.
- Перетрите картофель через сито, добавьте горячего молока и перемешайте.
- В сковороде разогрейте сливки и масло, смешайте с картофелем и добавьте мускатный орех.
- Подавайте картофельное пюре горячим. Приятного аппетита!
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