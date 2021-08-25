Навіщо купувати магазинний майонез, якщо можна приготувати його вдома. У домашньому майонезі не буде шкідливих консервантів, а його смак ви більше ніколи не зможете проміняти на магазинний.

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Відомий український кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами власним рецептом домашнього майонезу, який ви легко приготуєте вдома.

Домашній майонез

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2


Майонез / Фото зі сторінки кухаря

Приготування:

  1. Ретельно помийте курячі яйця перед приготуванням. Розділіть жовтки від білків.


Приготування майонезу / Фото зі сторінки кухаря

  1. У чаші для блендера з'єднайте жовтки, сіль, цукор, гірчицю і чорний мелений перець. Ретельно збийте ці інгредієнти вінчиком.


Приготування майонезу / Фото зі сторінки кухаря

  1. Тонкою цівкою влийте до приготованої емульсії олію та перемішуйте. Суміш буде загущуватися на очах.
  1. Колір майонезу залежить від кольору яєчних жовтків.
  1. Додайте до майонезу лимонний сік, за бажанням воду чи молоко.
  1. Соус готовий. Смачного!

Поради по приготуванню майонезу:

  • Найкраща олія для приготування майонезу з виноградних кісточок. Можна також використовувати для заправки кукурудзяну, соняшникову та оливкову.
  • Щоб майонез загус, відправте його в холодильник на 2 -3 години.
  • Замість молока чи води можна додати до майонезу йогурт, сметану.
  • Термін зберігання майонезу з додавання м молока – 2 дні, з водою чи йогуртом – 5 – 7 днів.