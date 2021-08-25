Навіщо купувати магазинний майонез, якщо можна приготувати його вдома. У домашньому майонезі не буде шкідливих консервантів, а його смак ви більше ніколи не зможете проміняти на магазинний.
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Відомий український кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами власним рецептом домашнього майонезу, який ви легко приготуєте вдома.
Домашній майонез
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
Майонез / Фото зі сторінки кухаря
Приготування:
- Ретельно помийте курячі яйця перед приготуванням. Розділіть жовтки від білків.
Приготування майонезу / Фото зі сторінки кухаря
- У чаші для блендера з'єднайте жовтки, сіль, цукор, гірчицю і чорний мелений перець. Ретельно збийте ці інгредієнти вінчиком.
Приготування майонезу / Фото зі сторінки кухаря
- Тонкою цівкою влийте до приготованої емульсії олію та перемішуйте. Суміш буде загущуватися на очах.
- Колір майонезу залежить від кольору яєчних жовтків.
- Додайте до майонезу лимонний сік, за бажанням воду чи молоко.
- Соус готовий. Смачного!
Поради по приготуванню майонезу:
- Найкраща олія для приготування майонезу з виноградних кісточок. Можна також використовувати для заправки кукурудзяну, соняшникову та оливкову.
- Щоб майонез загус, відправте його в холодильник на 2 -3 години.
- Замість молока чи води можна додати до майонезу йогурт, сметану.
- Термін зберігання майонезу з додавання м молока – 2 дні, з водою чи йогуртом – 5 – 7 днів.