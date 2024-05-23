Такой мармелад вполне можно давать детям. Также он подходит для тех, кто не ест сахара.

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Мармелад для деток без сахара

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить домашний мармелад: видео

Приготовление:

  1. Смешайте сок с агар-агаром. Дайте постоять 10 минут.
  2. После этого поставьте кастрюльку на огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения.
  3. Снимите с огня и сразу разлейте по формочкам. Очень удобно это делать с помощью шприца.
  4. Поставьте в холодильник на 10 – 15 минут для застывания.