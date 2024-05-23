Такой мармелад вполне можно давать детям. Также он подходит для тех, кто не ест сахара.

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Мармелад для деток без сахара

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров сока без сахара;

– 1 чайная ложка агар-агара.

Смотрите, как приготовить домашний мармелад: видео

Приготовление:

Смешайте сок с агар-агаром. Дайте постоять 10 минут. После этого поставьте кастрюльку на огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и сразу разлейте по формочкам. Очень удобно это делать с помощью шприца. Поставьте в холодильник на 10 – 15 минут для застывания.

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