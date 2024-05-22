Этот рецепт уже покорил соцсети. Ведь он является хорошим способом использовать морковь, которая уже долго лежит в холодильнике без дела.
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Рецепт морковного кекса
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов, а форму для выпекания смажьте маслом и выстелите пергаментом, чтобы прикрыть дно и бока.
- Далее натрите морковь на терке, выложите ее на чистое кухонное полотенце, сложите и слегка отожмите лишнюю влагу.
- Добавьте в миску с морковью муку и сгущенное молоко. Перемешайте, а затем добавьте орехи или изюм.
- Перемешайте еще раз до однородности и вылейте тесто в форму. Выпекайте 45 минут, пока шпажка не выйдет сухой. После выпекания дайте пирогу остыть.
- Чтобы приготовить творожную глазурь, миксером взбейте сливочный сыр до однородной массы, а затем добавьте размягченное сливочное масло. Взбивайте от 30 секунд до минуты, пока все хорошо не перемешается.
- Затем добавьте лимонный сок и сахарную пудру и продолжайте взбивать. Когда пирог полностью остынет, смажьте его глазурью.