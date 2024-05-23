Такий мармелад цілком можна давати дітям. Також він підходить для тих, хто не їсть цукру.

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Мармелад для діток без цукру

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів соку без цукру;

– 1 чайна ложка агар-агару.

Дивіться, як приготувати домашній мармелад: відео

Приготування:

Змішайте сік з агар-агаром. Дайте постояти 10 хвилин. Після цього поставте каструльку на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та одразу розлийте по формочках. Дуже зручно це робити за допомогою шприца. Поставте в холодильник на 10 – 15 хвилин для застигання.

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