Такий мармелад цілком можна давати дітям. Також він підходить для тих, хто не їсть цукру.

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Мармелад для діток без цукру

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати домашній мармелад: відео

Приготування:

  1. Змішайте сік з агар-агаром. Дайте постояти 10 хвилин.
  2. Після цього поставте каструльку на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
  3. Зніміть з вогню та одразу розлийте по формочках. Дуже зручно це робити за допомогою шприца.
  4. Поставте в холодильник на 10 – 15 хвилин для застигання.