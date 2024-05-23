Такий мармелад цілком можна давати дітям. Також він підходить для тих, хто не їсть цукру.
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Мармелад для діток без цукру
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
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Приготування:
- Змішайте сік з агар-агаром. Дайте постояти 10 хвилин.
- Після цього поставте каструльку на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню та одразу розлийте по формочках. Дуже зручно це робити за допомогою шприца.
- Поставте в холодильник на 10 – 15 хвилин для застигання.