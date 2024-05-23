Всего 2 ингредиента: элементарный рецепт мармелада без сахара, который можно давать даже деткам

Магазинные сладости часто содержат совсем не полезные ингредиенты. Поэтому советуем приготовить очень вкусный мармелад дома.

Такой мармелад вполне можно давать детям. Также он подходит для тех, кто не ест сахара.

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Мармелад для деток без сахара

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

– 200 миллилитров сока без сахара;– 1 чайная ложка агар-агара.

Смотрите, как приготовить домашний мармелад: видео

Приготовление:

Смешайте сок с агар-агаром. Дайте постоять 10 минут. После этого поставьте кастрюльку на огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и сразу разлейте по формочкам. Очень удобно это делать с помощью шприца. Поставьте в холодильник на 10 – 15 минут для застывания.