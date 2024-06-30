Всего 2 ингредиента и без сахара: готовим полезный мармелад для деток и не только

30 июня 2024, 18:57
Читати новину українською

Источник:

anna.koval___

Домашние сладости всегда полезнее, чем магазинные. Более того, они не уступают им по вкусу.

Советуем приготовить этот вкусный мармелад без сахара. Это просто и невероятно аппетитно.

Стоит попробовать Лучше, чем в кондитерской: рецепт сказочно вкусного чизкейка с клубникой

Мармелад из 2 ингредиентов

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сока без сахара;
– 1 чайная ложка агар-агара.

Смотрите, как готовить домашний мармелад: видео

Приготовление:

  1. Смешайте сок с агар-агаром и дайте постоять 10 минут.
  2. После этого поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, едва доведите до кипения.
  3. Снимите и сразу разлейте по формочкам. Удобно это делать с помощью шприца.
  4. Ставим в холодильник на 10 – 15 минут для застывания.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастический медовик с вишнями.
Автор: Ольга Котів