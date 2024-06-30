Всего 2 ингредиента и без сахара: готовим полезный мармелад для деток и не только
30 июня 2024, 18:57Читати новину українською
Источник:anna.koval___
Домашние сладости всегда полезнее, чем магазинные. Более того, они не уступают им по вкусу.
Советуем приготовить этот вкусный мармелад без сахара. Это просто и невероятно аппетитно.
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Мармелад из 2 ингредиентов
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 200 миллилитров сока без сахара;
– 1 чайная ложка агар-агара.
Смотрите, как готовить домашний мармелад: видео
Приготовление:
- Смешайте сок с агар-агаром и дайте постоять 10 минут.
- После этого поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, едва доведите до кипения.
- Снимите и сразу разлейте по формочкам. Удобно это делать с помощью шприца.
- Ставим в холодильник на 10 – 15 минут для застывания.