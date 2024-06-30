Радимо приготувати цей смачний мармелад без цукру. Це просто та неймовірно апетитно.

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Мармелад з 2 інгредієнтів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як готувати домашній мармелад: відео

Приготування:

  1. Змішайте сік з агар-агаром і дайте постояти 10 хвилин.
  2. Після цього поставте суміш на вогонь, постійно помішуючи, ледь доведіть до кипіння.
  3. Зніміть і одразу розлийте по формочках. Зручно це робити за допомогою шприца.
  4. Ставимо в холодильник на 10 – 15 хвилин для застигання.