Сделайте зефир вашей мечты: элементарный рецепт лучших домашних сладостей
17 февраля 2024, 17:07Читати новину українською
Источник:УНИАН
Нежный и воздушный зефир любят почти все. Этот замечательный десерт можно приготовить самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в качестве составляющих.
Зефир просто готовится в домашних условиях. Для него нужны недорогие и доступные ингредиенты.
Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим кружевные блины на кипятке
Зефир из яблочного пюре
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты для белковой массы:
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 50 граммов сахара;
– щепотка лимонной кислоты.
Ингредиенты для сиропа:
– 80 граммов воды;
– 8 граммов агара 900;
– 270 граммов сахара;
– 200 граммов яблочного пюре.
Для обваливания зефира:
– 150 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- В сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините воду с сахаром, агаром и яблочным пюре. Поставьте на средний огонь и оставьте вариться, помешивая. После закипания сироп надо варить еще примерно 5 минут.
- Тем временем к белку добавьте лимонную кислоту и щепотку соли. Взбивайте на средней скорости миксера, пока он не превратится в пену. Затем частями всыпьте сахар, продолжая взбивать. Примерно через 5 – 7 минут взбивания белковая смесь будет готова.
- Влейте горячий сироп тонкой струйкой в меренгу, взбивая смесь на высокой скорости. Взбейте основу зефира примерно 2 минуты. Масса должна стать плотной и мягкой, как вата.
- Выложите теплую массу в кондитерский мешок и высадите половинки зефира на противень. Оставьте десерт застывать на 3 – 4 часа или на ночь.
- Готовый зефир обваляйте в сахарной пудре, чтобы он не лип к рукам, и соедините половинки.