Зефір просто готується в домашніх умовах. Для нього потрібні недорогі та доступні інгредієнти.

Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо мереживні млинці на окропі

Зефір з яблучного пюре

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. У сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте воду з цукром, агаром і яблучним пюре. Поставте на середній вогонь і залиште варитися, помішуючи. Після закипання сироп треба варити ще приблизно 5 хвилин.
  2. Тим часом до білка додайте лимонну кислоту і дрібку солі. Збивайте на середній швидкості міксера, поки він не перетвориться на піну. Потім частинами всипте цукор, продовжуючи збивати. Приблизно через 5 – 7 хвилин збивання білкова суміш буде готова.
  3. Влите гарячий сироп тонким струменем в меренгу, збиваючи суміш на високій швидкості. Збийте основу зефіру приблизно 2 хвилини. Маса повинна стати щільною і м'якою, як вата.
  4. Викладіть теплу масу в кондитерський мішок і висадіть половинки зефіру на деко. Залиште десерт застигати на 3 – 4 години або на ніч.
  5. Готовий зефір обваляйте в цукровій пудрі, щоб він не лип до рук, та з'єднайте половинки.