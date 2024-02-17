Зефір просто готується в домашніх умовах. Для нього потрібні недорогі та доступні інгредієнти.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо мереживні млинці на окропі
Зефір з яблучного пюре
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- У сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте воду з цукром, агаром і яблучним пюре. Поставте на середній вогонь і залиште варитися, помішуючи. Після закипання сироп треба варити ще приблизно 5 хвилин.
- Тим часом до білка додайте лимонну кислоту і дрібку солі. Збивайте на середній швидкості міксера, поки він не перетвориться на піну. Потім частинами всипте цукор, продовжуючи збивати. Приблизно через 5 – 7 хвилин збивання білкова суміш буде готова.
- Влите гарячий сироп тонким струменем в меренгу, збиваючи суміш на високій швидкості. Збийте основу зефіру приблизно 2 хвилини. Маса повинна стати щільною і м'якою, як вата.
- Викладіть теплу масу в кондитерський мішок і висадіть половинки зефіру на деко. Залиште десерт застигати на 3 – 4 години або на ніч.
- Готовий зефір обваляйте в цукровій пудрі, щоб він не лип до рук, та з'єднайте половинки.