Эти блины готовятся с добавлением кипятка, из-за чего мука сразу заваривается. Тесто становится наполовину готовым и эластичным, не рвется и не прилипает при жарке.

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Заварные блины на кипятке и молоке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Молоко и яйца комнатной температуры взбейте большой миске с сахаром и щепоткой соли.
  2. Влейте молоко и подсолнечное масло.
  3. Постепенно всыпьте заранее просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Очень тонкой струйкой влейте кипяток в тесто, одновременно замешивая его блендером или венчиком.
  5. Сковороду хорошенько разогрейте и один раз смажьте маслом. Пожарьте блины по 1 – 2 минуты с каждой стороны.