Украинский шеф-повар Николай Люлько вспомнил, как на масленицу его бабушка часто готовила жареные тосты из свежей булки – хрустящие сверху и супер мягкие внутри.

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Шеф-повар предлагает подать их с домашним сыром, карамелью и бананами.

Рецепт домашней булки

Ингредиенты:

– 200 граммов молока;

– 42 грамма свежих дрожжей;

– 160 граммов сахара;

– 6 куриных яиц;

– 800 граммов муки;

– 200 граммов масла;

– 10 граммов соли.

Приготовление:

Ингредиенты должны быть в комнатной температуре.

Сочетаем молоко, дрожжи, сахар и соль. Отдельно замешиваем яйца и добавляем в первую смесь.

Вмешиваем частями муку. Затем добавляем мягкое сливочное масло и вмешиваем его в тесто. Накрываем тесто и даем ему увеличиться в три раза, в теплом месте или в духовке на температуре 35 градусов.

После обходим и формируем тесто на противень или используем форму. Даем вырасти в 2 раза и выпекаем на температуре 160 градусов 15 минут и после 180 градусов 10 – 15 мин. На готовность проверяем прокалывая шпажкой, она должна быть сухая, как влажная печем еще.

Рецепт кляра для булки

Ингредиенты:

– куриное яйцо;

– 100 граммов молока;

– 1 столовая лодка сахара.

Приготовление:

Просто все объединяем в миске.

Отрезаем два куска от охлажденной булки толщиной 2 – 3 сантиметра.

Окунаем хлеб в кляр и держим по 30 секунд с двух сторон.

Панируем и сахара каждую сторону. Обжариваем на среднем огне на сковороде с растительным маслом.

Рецепт начинки для булки

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 100 граммов сметаны;

– 20 граммов ванильного сахара;

– цедра лимона.

Приготовление:

Смешиваем и выкладываем на тосты.

Добавляем свежие ягоды, бананы или другие любимые фрукты.

Приятного аппетита!