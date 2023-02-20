Украинский шеф-повар Николай Люлько вспомнил, как на масленицу его бабушка часто готовила жареные тосты из свежей булки – хрустящие сверху и супер мягкие внутри.
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Шеф-повар предлагает подать их с домашним сыром, карамелью и бананами.
Рецепт домашней булки
Приготовление:
- Ингредиенты должны быть в комнатной температуре.
- Сочетаем молоко, дрожжи, сахар и соль. Отдельно замешиваем яйца и добавляем в первую смесь.
- Вмешиваем частями муку. Затем добавляем мягкое сливочное масло и вмешиваем его в тесто. Накрываем тесто и даем ему увеличиться в три раза, в теплом месте или в духовке на температуре 35 градусов.
- После обходим и формируем тесто на противень или используем форму. Даем вырасти в 2 раза и выпекаем на температуре 160 градусов 15 минут и после 180 градусов 10 – 15 мин. На готовность проверяем прокалывая шпажкой, она должна быть сухая, как влажная печем еще.
Рецепт кляра для булки
Приготовление:
- Просто все объединяем в миске.
- Отрезаем два куска от охлажденной булки толщиной 2 – 3 сантиметра.
- Окунаем хлеб в кляр и держим по 30 секунд с двух сторон.
- Панируем и сахара каждую сторону. Обжариваем на среднем огне на сковороде с растительным маслом.
Рецепт начинки для булки
Приготовление:
- Смешиваем и выкладываем на тосты.
- Добавляем свежие ягоды, бананы или другие любимые фрукты.
Приятного аппетита!