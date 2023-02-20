Український шеф-кухар Микола Люлько пригадав, як на масляну його бабуся часто готувала смажені тости зі свіжої булки – хрусткі зверху і супер м'які всередині.

Читайте також Ніжна та соковита: розкриваємо секрет ідеальної начинки для млинців

Шеф-кухар пропонує подати їх з домашнім сиром, карамеллю та бананами.

Рецепт домашньої булки

Інгредієнти:

– 200 грамів молока;

– 42 грами свіжих дріжджів;

– 160 грамів цукру;

– 6 курячих яєць;

– 800 грамів борошна;

– 200 грамів масла;

– 10 грамів солі.

Приготування:

Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Поєднуємо молоко, дріжджі, цукор та сіль. Окремо замішуємо яйця і додаємо до першої суміші.

Вмішуємо частинами борошно. Після додаємо м'яке вершкове масло і вмішуємо його в тісто. Накриваємо тісто та даємо йому збільшитись в 3 рази, в теплому місці або в духовці на температурі 35 градусів.

Після обминаємо та формуємо тісто на деко або використовуємо форму. Даємо вирости у 2 рази та випікаємо на температурі 160 градусів 15 хвилин і після 180 градусів 10 – 15 хв. На готовність перевіряємо проколюючи шпажкою, вона має бути суха, як волога печемо ще.

Рецепт кляру для булки

Інгредієнти:

– куряче яйце;

– 100 грамів молока;

– 1 столова лодка цукру.

Приготування:

Просто все поєднуємо у мисці.

Відрізаємо два шматки від охолодженої булки товщиною 2 – 3 сантиметри.

Занурюємо хліб в кляр та тримаємо по 30 секунд з двох сторін.

Паніруємо і цукрі кожну сторону. Обсмажуємо на середньому вогні на сковорідці з олією.

Рецепт начинки для булки

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів сметани;

– 20 грамів ванільного цукру;

– цедра лимона.

Приготування:

Змішуємо та викладаємо на тости.

Додаємо свіжі ягоди, банани або інші улюблені фрукти.

Смачного!