Если вы этого не знали: фету возможно приготовить дома

7 августа 2024, 06:33
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przepisy

Греческая фета известна во всем мире. У местных кулинаров есть несколько хитростей, когда речь идет о простых и качественных продуктах, которые превращают еду в настоящее удовольствие.

Лето – замечательная пора, насыщенная овощами и фруктами, которые идеально подходят для легких салатов. Обычно их прекрасно дополняет домашняя фета.

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Домашняя фета

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 стакан нутовой муки;
– 3 стакана кипяченой воды;
– 1 щепотка соли;
– 1 щепотка перца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– сок половины лимона;
– 1 чайная ложка неактивных дрожжевых хлопьев;
– 1 щепотка орегано, тимьяна или черного тмина;
– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. Вскипятите 2 стакана воды.
  2. Затем в 1 стакане воды размешайте муку с хлопьями, лимонным соком и продавленным чесноком.
  3. Медленно влейте смесь в кипящую воду.
  4. После того, как жидкость загустеет, разлить полученную массу в формы, смазанные оливковым маслом.
  5. На дно можно положить черный тмин или другие травы.
  6. Залив смесь и дав ей остыть, поставьте все в холодильник примерно на 2 часа.
  7. По истечении этого времени выньте сыр из форм и нарежьте его кусочками. Вы также можете намазывать его на бутерброды.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська