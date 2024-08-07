Літо – чудова пора, насичена овочами та фруктами, які ідеально підходять для легких салатів. Зазвичай їх чудово доповнює домашня фета.

До теми Готуй хоч щодня, не набридне: рецепт зеленого пирога – просто та дуже смачно

Домашня фета

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Закип'ятіть 2 склянки води.
  2. Потім в 1 склянці води розмішайте борошно з пластівцями, лимонним соком і продавленим часником.
  3. Повільно влийте суміш в киплячу воду.
  4. Після того, як рідина загусне, розлити отриману масу у форми, змащені оливковою олією.
  5. На дно можна покласти чорний кмин або інші трави.
  6. Заливши суміш і давши їй охолонути, поставте все в холодильник приблизно на 2 години.
  7. Після закінчення цього часу вийміть сир з форм і наріжте його шматочками. Ви також можете намазувати його на бутерброди.