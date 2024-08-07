Літо – чудова пора, насичена овочами та фруктами, які ідеально підходять для легких салатів. Зазвичай їх чудово доповнює домашня фета.
До теми Готуй хоч щодня, не набридне: рецепт зеленого пирога – просто та дуже смачно
Домашня фета
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Закип'ятіть 2 склянки води.
- Потім в 1 склянці води розмішайте борошно з пластівцями, лимонним соком і продавленим часником.
- Повільно влийте суміш в киплячу воду.
- Після того, як рідина загусне, розлити отриману масу у форми, змащені оливковою олією.
- На дно можна покласти чорний кмин або інші трави.
- Заливши суміш і давши їй охолонути, поставте все в холодильник приблизно на 2 години.
- Після закінчення цього часу вийміть сир з форм і наріжте його шматочками. Ви також можете намазувати його на бутерброди.