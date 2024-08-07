Лето – замечательная пора, насыщенная овощами и фруктами, которые идеально подходят для легких салатов. Обычно их прекрасно дополняет домашняя фета.
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Домашняя фета
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Вскипятите 2 стакана воды.
- Затем в 1 стакане воды размешайте муку с хлопьями, лимонным соком и продавленным чесноком.
- Медленно влейте смесь в кипящую воду.
- После того, как жидкость загустеет, разлить полученную массу в формы, смазанные оливковым маслом.
- На дно можно положить черный тмин или другие травы.
- Залив смесь и дав ей остыть, поставьте все в холодильник примерно на 2 часа.
- По истечении этого времени выньте сыр из форм и нарежьте его кусочками. Вы также можете намазывать его на бутерброды.