Галицкий рецепт: как приготовить домашнюю колбасу – точные пропорции мяса и сала
27 марта 2024, 13:12Читати новину українською
Источник:NV
Домашняя колбаса – это вкусное блюдо, изготовленное дома из натуральных ингредиентов и по особому рецепту. Она имеет свой неповторимый вкус и текстуру.
Изготовление домашней колбасы – это не только процесс приготовления пищи, но и настоящее искусство, которое объединяет в себе традиции поколений. Основными преимуществами домашней колбасы является возможность контролировать качество ингредиентов, а также эксперименты со вкусами и ароматами благодаря игре с любимыми специями.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 3 часа
- Порций: 6
– 1,5 килограмма свинины;
– 400 грамм сала;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 1 столовая ложка черного молотого перца;
– 2 головки чеснока;
– кишки;
– можно добавить 2 столовые ложки горчицы в зернах.
Приготовление:
- От мяса отрежьте все прожилки и нарежьте на маленькие кусочки – примерно 1 сантиметр.
- Высыпьте все мясо в большую тарелку. Добавьте туда специи, чеснок и немного воды.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, на это понадобится несколько минут.
- Кишки промойте.
- Наполните их фаршем и уберите в холодное место на сутки.
- Для приготовления отварите колбасу 30 минут после закипания, а затем запеките в разогретой до 180 градусов духовке еще 30 минут.
- Подавать колбасу можно как горячей, так и холодной.