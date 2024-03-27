Галицкий рецепт: как приготовить домашнюю колбасу – точные пропорции мяса и сала

27 марта 2024, 13:12
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Источник:

NV

Домашняя колбаса – это вкусное блюдо, изготовленное дома из натуральных ингредиентов и по особому рецепту. Она имеет свой неповторимый вкус и текстуру.

Изготовление домашней колбасы – это не только процесс приготовления пищи, но и настоящее искусство, которое объединяет в себе традиции поколений. Основными преимуществами домашней колбасы является возможность контролировать качество ингредиентов, а также эксперименты со вкусами и ароматами благодаря игре с любимыми специями.

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Рецепт домашней колбасы

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Вкуснотища на Пасху / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свинины;
– 400 грамм сала;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 1 столовая ложка черного молотого перца;
– 2 головки чеснока;
– кишки;
– можно добавить 2 столовые ложки горчицы в зернах.

Приготовление:

  1. От мяса отрежьте все прожилки и нарежьте на маленькие кусочки – примерно 1 сантиметр.
  2. Высыпьте все мясо в большую тарелку. Добавьте туда специи, чеснок и немного воды.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты, на это понадобится несколько минут.
  4. Кишки промойте.
  5. Наполните их фаршем и уберите в холодное место на сутки.
  6. Для приготовления отварите колбасу 30 минут после закипания, а затем запеките в разогретой до 180 градусов духовке еще 30 минут.
  7. Подавать колбасу можно как горячей, так и холодной.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська