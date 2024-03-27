Виготовлення домашньої ковбаси – це не лише процес приготування їжі, а й справжнє мистецтво, яке об'єднує у собі традиції поколінь. Основними перевагами домашньої ковбаси є можливість контролювати якість інгредієнтів, а також експерименти зі смаками та ароматами завдяки грі з улюбленими спеціями.

Цікаво Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Рецепт домашньої ковбаси

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Смакота на Великдень / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинини;

– 400 грамів сала;

– 1,5 столової ложки солі;

– 1 столова ложка чорного меленого перцю;

– 2 головки часнику;

– кишки;

– можна додати 2 столові ложки гірчиці в зернах.

Приготування:

Від м'яса відріжте всі прожилки та наріжте на маленькі шматочки – приблизно 1 сантиметр. Висипте все м'ясо у велику тарілку. Додайте туди спеції, часник та трохи води. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, на це знадобиться кілька хвилин. Кишки промийте. Наповніть їх фаршем та приберіть у холодне місце на добу. Для приготування відваріть ковбасу 30 хвилин після закипання, а потім запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці ще 30 хвилин. Подавати ковбасу можна як гарячою, так і холодною.

Також дуже смакуватиме: як приготувати індичку на Великдень.