Виготовлення домашньої ковбаси – це не лише процес приготування їжі, а й справжнє мистецтво, яке об'єднує у собі традиції поколінь. Основними перевагами домашньої ковбаси є можливість контролювати якість інгредієнтів, а також експерименти зі смаками та ароматами завдяки грі з улюбленими спеціями.
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Смакота на Великдень / Фото unsplash
Приготування:
- Від м'яса відріжте всі прожилки та наріжте на маленькі шматочки – приблизно 1 сантиметр.
- Висипте все м'ясо у велику тарілку. Додайте туди спеції, часник та трохи води.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти, на це знадобиться кілька хвилин.
- Кишки промийте.
- Наповніть їх фаршем та приберіть у холодне місце на добу.
- Для приготування відваріть ковбасу 30 хвилин після закипання, а потім запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці ще 30 хвилин.
- Подавати ковбасу можна як гарячою, так і холодною.