Изготовление домашней колбасы – это не только процесс приготовления пищи, но и настоящее искусство, которое объединяет в себе традиции поколений. Основными преимуществами домашней колбасы является возможность контролировать качество ингредиентов, а также эксперименты со вкусами и ароматами благодаря игре с любимыми специями.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Вкуснотища на Пасху / Фото unsplash
Приготовление:
- От мяса отрежьте все прожилки и нарежьте на маленькие кусочки – примерно 1 сантиметр.
- Высыпьте все мясо в большую тарелку. Добавьте туда специи, чеснок и немного воды.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, на это понадобится несколько минут.
- Кишки промойте.
- Наполните их фаршем и уберите в холодное место на сутки.
- Для приготовления отварите колбасу 30 минут после закипания, а затем запеките в разогретой до 180 градусов духовке еще 30 минут.
- Подавать колбасу можно как горячей, так и холодной.