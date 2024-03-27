Изготовление домашней колбасы – это не только процесс приготовления пищи, но и настоящее искусство, которое объединяет в себе традиции поколений. Основными преимуществами домашней колбасы является возможность контролировать качество ингредиентов, а также эксперименты со вкусами и ароматами благодаря игре с любимыми специями.

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Рецепт домашней колбасы

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Вкуснотища на Пасху / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свинины;

– 400 грамм сала;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 1 столовая ложка черного молотого перца;

– 2 головки чеснока;

– кишки;

– можно добавить 2 столовые ложки горчицы в зернах.

Приготовление:

От мяса отрежьте все прожилки и нарежьте на маленькие кусочки – примерно 1 сантиметр. Высыпьте все мясо в большую тарелку. Добавьте туда специи, чеснок и немного воды. Тщательно перемешайте все ингредиенты, на это понадобится несколько минут. Кишки промойте. Наполните их фаршем и уберите в холодное место на сутки. Для приготовления отварите колбасу 30 минут после закипания, а затем запеките в разогретой до 180 градусов духовке еще 30 минут. Подавать колбасу можно как горячей, так и холодной.

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