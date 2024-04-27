Блюдо получится ничем не хуже, чем из свинины. Более того, многим такая колбаса еще вкуснее.
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Домашняя колбаса из курицы
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Куриное мясо с бедра нарежьте широкими полосками. Из филе и сала сделайте фарш.
- В большую миску выложите порезанное мясо, фарш из филе и сала, а также все специи. Хорошо вымешайте до однородности.
- Затем добавьте сливки и вымешайте еще несколько минут до однородности. Полученный фарш разделите на две части.
- Рукав для запекания разрежьте по шву, чтобы получилось одно полотно. Положите половину фарша и хорошо уплотните. Закрутите в колбаску, пытаясь выпустить воздух. Концы завяжите и для надежности перевяжите нитью по всей длине. Оставьте колбаски отлежаться.
- Разогрейте духовку до 140 градусов и на самый низ поставьте противень с кипятком. Колбаски выложите в другой противень и поставьте на середину духовки. Готовьте 1,5 – 2 часа. Готовой колбасе дайте время остыть и стабилизироваться в холодильнике.