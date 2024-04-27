Блюдо получится ничем не хуже, чем из свинины. Более того, многим такая колбаса еще вкуснее.

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Домашняя колбаса из курицы

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов куриного мяса с бедра;

– 10 граммов соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– по 1 чайной ложке сушеного чеснока и паприки;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– 0,25 чайной ложки мускатного ореха;

– 200 граммов куриного филе;

– 70 граммов сала;

– 60 миллилитров сливок.

Приготовление:

Куриное мясо с бедра нарежьте широкими полосками. Из филе и сала сделайте фарш. В большую миску выложите порезанное мясо, фарш из филе и сала, а также все специи. Хорошо вымешайте до однородности. Затем добавьте сливки и вымешайте еще несколько минут до однородности. Полученный фарш разделите на две части. Рукав для запекания разрежьте по шву, чтобы получилось одно полотно. Положите половину фарша и хорошо уплотните. Закрутите в колбаску, пытаясь выпустить воздух. Концы завяжите и для надежности перевяжите нитью по всей длине. Оставьте колбаски отлежаться. Разогрейте духовку до 140 градусов и на самый низ поставьте противень с кипятком. Колбаски выложите в другой противень и поставьте на середину духовки. Готовьте 1,5 – 2 часа. Готовой колбасе дайте время остыть и стабилизироваться в холодильнике.

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