Страва вийде нічим не гіршою, ніж зі свинини. Ба більше, багатьом така ковбаса ще й смачніша.
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Домашня ковбаса з курки
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Куряче м'ясо зі стегенець наріжте широкими смужками. З філе та сала зробіть фарш.
- У велику миску викладіть порізане м'ясо, фарш із філе і сала, а також всі спеції. Дуже добре вимішайте до однорідності.
- Далі додайте вершки та вимішайте ще декілька хвилин до однорідності. Отриманий фарш поділіть на дві частини.
- Рукав для запікання розріжте по шву, щоб вийшло одне полотно. Покладіть половину фаршу та добре його ущільніть. Закрутіть у ковбаску, намагаючись випустити повітря. Кінці зав'яжіть і для надійності перев'яжіть ниткою по всій довжині. Залиште ковбаски відлежатися.
- Розігрійте духовку до 140 градусів і на самий низ поставте деко з окропом. Ковбаски викладіть в інше деко і поставте на середину духовки. Готуйте 1,5 – 2 години. Готовій ковбасі дайте час охолонути та стабілізуватися в холодильнику.