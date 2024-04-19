Втрое вкуснее, чем самая дорогая магазинная: готовим фантастическую колбасу из свинины и курицы
19 апреля 2024, 18:20Читати новину українською
Источник:"Любимые рецепты"
Пожалуй, никто не откажется от кусочка домашней колбасы. Кроме замечательного вкуса, она еще и полезнее, чем магазинная.
Благодаря длительной варке колбаса станет целостной и тугой. В то же время она будет иметь очень нежный вкус.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 10 часов
- Порций: 10
– 500 граммов свиного битка;
– 280 граммов куриных окорочков;
– 250 граммов куриного филе;
– 10 граммов соли;
– 10 граммов нитритной соли;
– 20 граммов смеси специй;
– 3 зубчика чеснока.
Для посыпки:
– 1 столовая ложка черного кунжута;
– 1 столовая ложка семян горчицы;
– 1 столовая ложка паприки. Якщо діти просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ". Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготовление:
- Нарежьте свинину и куриное филе длинными тонкими ломтиками.
- Обрежьте мясо с куриных окорочков и тоже порежьте его маленькими кусочками. Перемешайте все мясо, порубите его ножом, добавьте поваренную и нитритную соль, всыпьте любимую приправу и измельченный чеснок.
- Перемешайте все ингредиенты в миске, влейте холодную воду и еще раз перемешайте.
- Отрежьте 1 метр рукава для запекания, обрежьте его по шву и расстелите на столешнице или доске.
- Заверните рубленое мясо, стянув очень туго. Завяжите кухонным шпагатом, после чего заверните колбасу еще в 6 – 7 слоев пищевой пленки и зафиксируйте с обеих сторон. Покачайте колбасу по столешнице или доске.
- В 3-литровую кастрюлю положите колбасу и налейте воду, чтобы она полностью ее покрыла.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Нагрейте воду до 80 градусов тепла и уменьшите огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте колбасу при такой температуре в течение 1 часа 20 минут.
- Выньте колбасу из воды. Охладите ее до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник на 8 часов.
- Разверните и обсушите колбасу бумажным полотенцем. Посыпьте семенами кунжута, горчицы, молотой паприкой.