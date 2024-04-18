Такой пирог прекрасно подойдет на ужин. Кроме этого, его можно приготовить на дружеские посиделки и нарезать порционными кусочками.
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Итальянский пирог с колбасой и сыром
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Для теста взбейте теплую воду, дрожжи и сахар. Дайте отдохнуть 5 минут, а затем переложите в большую миску и добавьте оливковое масло, соль и муку. Хорошо перемешайте. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешивайте до тех пор, пока оно не станет мягким.
- Сформируйте из теста гладкий шар. Поместите его в смазанную маслом миску. Тесто тоже полностью смажьте маслом. Накройте чистым кухонным полотенцем и дайте подняться в течение 1 – 1,5 часов.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов и застелите два противня пергаментной бумагой. Когда тесто увеличится вдвое, продавите его, чтобы вышел воздух, и разделите пополам.
- Раскатайте каждую половину в прямоугольник. Смешайте растопленное сливочное масло и чеснок. Распределите эту смесь по всему тесту и посыпьте измельченной петрушкой. Выложите на каждый прямоугольник по половине нарезанной колбасы и сыра, оставив 1 свободный от начинки сантиметр внизу и 3 сантиметра вверху.
- Смажьте края взбитым яйцом. Сверните в плотный длинный рулет, подогнув концы. Смажьте стромболи яйцом и острым ножом сделайте 4 надреза сверху.
- Выпекайте примерно 20 – 25 минут или до румяной корочки.