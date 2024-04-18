Такой пирог прекрасно подойдет на ужин. Кроме этого, его можно приготовить на дружеские посиделки и нарезать порционными кусочками.

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Итальянский пирог с колбасой и сыром

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 1 стакан воды;

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 4 стакана муки.

Начинка:

– 4 столовые ложки масла 73%;

– 2 зубчика чеснока;

– пучок петрушки;

– 450 граммов сыровяленой колбасы;

– 450 граммов моцареллы;

– 1 большое яйцо.

Приготовление:

Для теста взбейте теплую воду, дрожжи и сахар. Дайте отдохнуть 5 минут, а затем переложите в большую миску и добавьте оливковое масло, соль и муку. Хорошо перемешайте. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешивайте до тех пор, пока оно не станет мягким. Сформируйте из теста гладкий шар. Поместите его в смазанную маслом миску. Тесто тоже полностью смажьте маслом. Накройте чистым кухонным полотенцем и дайте подняться в течение 1 – 1,5 часов. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов и застелите два противня пергаментной бумагой. Когда тесто увеличится вдвое, продавите его, чтобы вышел воздух, и разделите пополам. Раскатайте каждую половину в прямоугольник. Смешайте растопленное сливочное масло и чеснок. Распределите эту смесь по всему тесту и посыпьте измельченной петрушкой. Выложите на каждый прямоугольник по половине нарезанной колбасы и сыра, оставив 1 свободный от начинки сантиметр внизу и 3 сантиметра вверху. Смажьте края взбитым яйцом. Сверните в плотный длинный рулет, подогнув концы. Смажьте стромболи яйцом и острым ножом сделайте 4 надреза сверху. Выпекайте примерно 20 – 25 минут или до румяной корочки.

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