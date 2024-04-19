Завдяки тривалому варінню ковбаса стане цілісною та тугою. Водночас вона матиме дуже ніжний смак.

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Рецепт домашньої ковбаси

  • Час: 10 годин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Наріжте свинину та куряче філе довгими тонкими скибочками.
  2. Обріжте м'ясо з курячих стегенець і теж поріжте його маленькими шматочками. Перемішайте все м'ясо, порубайте його ножем, додайте кухонну та нітритну сіль, всипте улюблену приправу та подрібнений часник.
  3. Перемішайте всі інгредієнти в мисці, влийте холодну воду і ще раз перемішайте.
  4. Відріжте 1 метр рукава для запікання, обріжте його по шву та розстеліть на стільниці або дошці.
  5. Загорніть рублене м'ясо, стягнувши дуже туго. Зав'яжіть кухонним шпагатом, після чого загорніть ковбасу ще в 6 – 7 шарів харчової плівки та зафіксуйте з обох сторін. Покачайте ковбасу по стільниці або дошці.
  6. У 3-літрову каструлю покладіть ковбасу та налийте воду, щоб вона повністю її покрила.
  7. Поставте каструлю на середній вогонь. Нагрійте воду до 80 градусів тепла та зменште вогонь до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою та готуйте ковбасу за такої температури впродовж 1 години 20 хвилин.
  8. Вийміть ковбасу з води. Охолодіть її до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник на 8 годин.
  9. Розгорніть та обсушіть ковбасу паперовим рушником. Посипте насінням кунжуту, гірчиці, меленою паприкою.