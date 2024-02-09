Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут
9 февраля 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:УНИАН
Домашняя нутелла идеально подойдет с тостами и блинами. Она очень просто готовится и будет вкуснее, чем магазинная.
Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней.
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Нутелла без орехов и без варки
- Время: 5 минут
- Порции: 6
– 30 граммов какао;
– 150 граммов молока;
– 30 граммов сухого молока;
– 200 миллилитров растительного масла;
– 40 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара.
Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash
Приготовление:
- Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар.
- К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло.
- Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.