Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут

Домашняя нутелла идеально подойдет с тостами и блинами. Она очень просто готовится и будет вкуснее, чем магазинная.

Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней.

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Нутелла без орехов и без варки

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 6

Ингредиенты

– 30 граммов какао;– 150 граммов молока;– 30 граммов сухого молока;– 200 миллилитров растительного масла;– 40 граммов сахара;– 15 граммов ванильного сахара.



Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash

Приготовление:

Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар. К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.