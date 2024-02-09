Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут

9 февраля 2024, 10:59
Читати новину українською

Источник:

УНИАН

Домашняя нутелла идеально подойдет с тостами и блинами. Она очень просто готовится и будет вкуснее, чем магазинная.

Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней.

Стоит попробовать Запишите правильный рецепт: легендарное пирожное "Картошка" нужно готовить только так

Нутелла без орехов и без варки

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 30 граммов какао;
– 150 граммов молока;
– 30 граммов сухого молока;
– 200 миллилитров растительного масла;
– 40 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара.


Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар.
  2. К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло.
  3. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.
Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых корок – это блюдо удивит вкусом.
Автор: Ольга Котів