Магазинну нутеллу більше не купите: суперрецепт без горіхів за 5 хвилин

Якщо ви не любите чи не можете їсти нутеллу з горіхами через алергію, спробуйте цей рецепт. Але зверніть увагу, що таку шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів.
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Нутелла без горіхів і без варіння
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 6
Така паста пасує до млинців та тостів / Фото Unsplash
Приготування:
- Змішайте молоко кімнатної температури, масло, білий і ванільний цукор.
- До суміші всипте сухе молоко і влийте соняшникову олію.
- Пробийте нутеллу блендером до однорідності та перекладіть в банку з кришкою.