Магазинну нутеллу більше не купите: суперрецепт без горіхів за 5 хвилин

Якщо ви не любите чи не можете їсти нутеллу з горіхами через алергію, спробуйте цей рецепт. Але зверніть увагу, що таку шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів.

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Нутелла без горіхів і без варіння

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти :

– 30 грамів какао;

– 150 грамів молока;

– 30 грамів сухого молока;

– 200 мілілітрів олії;

– 40 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру.



Така паста пасує до млинців та тостів / Фото Unsplash

Приготування:

Змішайте молоко кімнатної температури, масло, білий і ванільний цукор. До суміші всипте сухе молоко і влийте соняшникову олію. Пробийте нутеллу блендером до однорідності та перекладіть в банку з кришкою.

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