Якщо ви не любите чи не можете їсти нутеллу з горіхами через алергію, спробуйте цей рецепт. Але зверніть увагу, що таку шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів.

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Нутелла без горіхів і без варіння

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 6

Магазинну нутеллу більше не купите: суперрецепт без горіхів за 5 хвилин
Така паста пасує до млинців та тостів / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Змішайте молоко кімнатної температури, масло, білий і ванільний цукор.
  2. До суміші всипте сухе молоко і влийте соняшникову олію.
  3. Пробийте нутеллу блендером до однорідності та перекладіть в банку з кришкою.