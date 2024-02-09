Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней.

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Нутелла без орехов и без варки

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6

Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут
Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар.
  2. К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло.
  3. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.