Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут

Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней.
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Нутелла без орехов и без варки
- Время: 5 минут
- Порции: 6
Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash
Приготовление:
- Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар.
- К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло.
- Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.