Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут

Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней.

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Нутелла без орехов и без варки

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 6

Ингредиенты :

– 30 граммов какао;

– 150 граммов молока;

– 30 граммов сухого молока;

– 200 миллилитров растительного масла;

– 40 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара.



Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash

Приготовление:

Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар. К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.

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