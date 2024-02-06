Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. С ним вы приготовите ту самую “Картошку”.

Стоит попробовать "Первые поцелуи": простой рецепт творожно-апельсинового чизкейка – идеально для свидания

Рецепт пирожного "Картошка"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Сдобные сухари перебейте в мясорубке или блендере.
  2. Насыпьте сахар в сотейник. Добавьте какао и молоко.
  3. Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Смесь должна быть без комочков.
  4. Добавьте в сотейник масло, перемешайте, а затем залейте полученной массой сухари. Еще раз перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут, пока сухари не пропитаются.
  5. После охлаждения и пропитки сформируйте пирожные круглой или овальной формы.
  6. Насыпьте в миску еще одну столовую ложку какао-порошка и сахарной пудры. Обваляйте пирожные в этой смеси и подавайте к столу.