Домашняя колбаса будет не хуже, а даже лучше на вкус. Кроме этого, она очень просто готовится.
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Рецепт домашней вареной колбасы
- Время: 45 минут + 3 часа на стабилизацию
- Порций: 6
Приготовление:
- Курицу помойте и сложите в кастрюлю. Добавьте очищенные морковь и лук, лавровый лист, перец горошком. Посолите, залейте водой и варите до готовности на маленьком огне. После этого процедите бульон и снимите мясо вместе со шкуркой.
- Добавьте к мясу соли, часть бульона, сок свеклы и перемелите все блендером. Если масса получится загустой, то добавьте еще немного бульона.
- К теплому бульону добавьте желатин, перемешайте и оставьте разбухать. Подогрейте немного эту смесь в микроволновке, вылейте к мясной массе и снова перебейте блендером.
- Обрежьте горлышко пластиковой бутылки и перелейте массу. Постучите бутылку о стол, чтобы вышел воздух. Охладите в течение 3 часов, после чего разрежьте форму ножницами.