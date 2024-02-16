Домашняя колбаса будет не хуже, а даже лучше на вкус. Кроме этого, она очень просто готовится.

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Рецепт домашней вареной колбасы

Время : 45 минут + 3 часа на стабилизацию

: 45 минут + 3 часа на стабилизацию Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных бедер с голенями;

– 1 луковица;

– 2 лавровых листа;

– 3 горошинки черного перца;

– 30 миллилитров свекольного сока;

– 400 миллилитров куриного бульона;

– 15 граммов желатина;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Курицу помойте и сложите в кастрюлю. Добавьте очищенные морковь и лук, лавровый лист, перец горошком. Посолите, залейте водой и варите до готовности на маленьком огне. После этого процедите бульон и снимите мясо вместе со шкуркой. Добавьте к мясу соли, часть бульона, сок свеклы и перемелите все блендером. Если масса получится загустой, то добавьте еще немного бульона. К теплому бульону добавьте желатин, перемешайте и оставьте разбухать. Подогрейте немного эту смесь в микроволновке, вылейте к мясной массе и снова перебейте блендером. Обрежьте горлышко пластиковой бутылки и перелейте массу. Постучите бутылку о стол, чтобы вышел воздух. Охладите в течение 3 часов, после чего разрежьте форму ножницами.

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