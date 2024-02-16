Домашня ковбаса буде не гіршою, а навіть кращою на смак. Окрім цього, вона дуже просто готується.

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Рецепт домашньої вареної ковбаси

Час : 45 хвилин + 3 години на стабілізацію

: 45 хвилин + 3 години на стабілізацію Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих стегон з гомілками;

– 1 цибулина;

– 2 лаврові листки;

– 3 горошинки чорного перцю;

– 30 мілілітрів бурякового соку;

– 400 мілілітрів курячого бульйону;

– 15 грамів желатину;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Курку помийте та складіть в каструлю. Додайте очищені моркву та цибулю, лаврове листя, перець горошком. Посоліть, залийте водою та варіть до готовності на маленькому вогні. Після цього процідіть бульйон та зніміть м'ясо разом зі шкіркою. Додайте до м'яса солі, частину бульйону, сік буряка та перемеліть все блендером. Якщо маса вийде загустою, то додайте ще трохи бульйону. До теплого бульйону додайте желатин, перемішайте та залиште розбухати. Підігрійте трохи цю суміш в мікрохвильовці, вилийте до м'ясної маси та знову перебийте блендером. Обріжте горлечко пластикової пляшки та перелийте масу. Постукайте пляшку об стіл, щоб вийшло повітря. Охолодіть протягом 3 годин, після чого розріжте форму ножицями.

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