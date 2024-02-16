Домашня ковбаса буде не гіршою, а навіть кращою на смак. Окрім цього, вона дуже просто готується.
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Рецепт домашньої вареної ковбаси
- Час: 45 хвилин + 3 години на стабілізацію
- Порцій: 6
Приготування:
- Курку помийте та складіть в каструлю. Додайте очищені моркву та цибулю, лаврове листя, перець горошком. Посоліть, залийте водою та варіть до готовності на маленькому вогні. Після цього процідіть бульйон та зніміть м'ясо разом зі шкіркою.
- Додайте до м'яса солі, частину бульйону, сік буряка та перемеліть все блендером. Якщо маса вийде загустою, то додайте ще трохи бульйону.
- До теплого бульйону додайте желатин, перемішайте та залиште розбухати. Підігрійте трохи цю суміш в мікрохвильовці, вилийте до м'ясної маси та знову перебийте блендером.
- Обріжте горлечко пластикової пляшки та перелийте масу. Постукайте пляшку об стіл, щоб вийшло повітря. Охолодіть протягом 3 годин, після чого розріжте форму ножицями.