Вообще вы можете использовать любые другие продукты, которые есть в вашем холодильнике. В частности, прекрасно подойдут пассерованные грибы, тертый отварной картофель, тушеная капуста, тертый кабачок, пюре из брокколи или другие овощи.

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Мясные гнезда с аппетитной начинкой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую в течение 10 минут, после чего охладите и почистьте. Две луковицы нарежьте кубиками и замаринуйте ее в горячей воде с уксусом на 10 минут.
  2. В фарш добавьте натертые 3 луковицы, соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и перемешайте.
  3. Противень застелите пергаментом и выложите на него шариками фарш. Сделайте углубления ложкой или дном стакана.
  4. Вареные яйца и сыр натрите на крупную терку. Перец и томаты нарежьте небольшими кубиками. Смешайте, добавьте майонез и соль.
  5. В мясные гнезда выложите маринованный лук, сверху положите майонезную массу и выпекайте при температуре 180 градусов 35 – 40 минут.