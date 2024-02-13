Вообще вы можете использовать любые другие продукты, которые есть в вашем холодильнике. В частности, прекрасно подойдут пассерованные грибы, тертый отварной картофель, тушеная капуста, тертый кабачок, пюре из брокколи или другие овощи.

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Мясные гнезда с аппетитной начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов куриного фарша;

– 5 луковиц;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 3 яйца;

– 1 сладкий перец;

– 2 томата;

– 150 граммов твердого сыра;

– 150 граммов майонеза 67%;

– 100 миллилитров горячей воды;

– 20 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую в течение 10 минут, после чего охладите и почистьте. Две луковицы нарежьте кубиками и замаринуйте ее в горячей воде с уксусом на 10 минут. В фарш добавьте натертые 3 луковицы, соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и перемешайте. Противень застелите пергаментом и выложите на него шариками фарш. Сделайте углубления ложкой или дном стакана. Вареные яйца и сыр натрите на крупную терку. Перец и томаты нарежьте небольшими кубиками. Смешайте, добавьте майонез и соль. В мясные гнезда выложите маринованный лук, сверху положите майонезную массу и выпекайте при температуре 180 градусов 35 – 40 минут.

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