К сожалению, Кирилловка сейчас находится в российской оккупации. Многие украинцы, которые отдыхали в этом городке на берегу Азовского моря, надеются снова туда вернуться и отведать местные блюда.

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Рецепт вкусного тушеного мяса

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мясо порежьте на тонкие слайсы, отбейте ножом, посолите и поперчите.
  2. Пожарьте на большом огне до золотистости с каждой стороны.
  3. Морковь нарежьте кубиком и пожарьте до золотистости, добавьте нарезанный сладкий перец и жарьте еще 2 минуты. Далее добавьте аджику и потушите 5 минут.
  4. На дно кастрюли положите нарезанный лук, жареное мясо, соус и измельченный чеснок, залейте водой и тушите 40 минут.