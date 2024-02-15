К сожалению, Кирилловка сейчас находится в российской оккупации. Многие украинцы, которые отдыхали в этом городке на берегу Азовского моря, надеются снова туда вернуться и отведать местные блюда.
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Рецепт вкусного тушеного мяса
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо порежьте на тонкие слайсы, отбейте ножом, посолите и поперчите.
- Пожарьте на большом огне до золотистости с каждой стороны.
- Морковь нарежьте кубиком и пожарьте до золотистости, добавьте нарезанный сладкий перец и жарьте еще 2 минуты. Далее добавьте аджику и потушите 5 минут.
- На дно кастрюли положите нарезанный лук, жареное мясо, соус и измельченный чеснок, залейте водой и тушите 40 минут.