Топовое блюдо за малые деньги: рецепт фантастических драников с мясом
9 мая 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Пожалуй, от угощения вкусными драниками не откажется никто. Мясная начинка сделает их еще более сочными.
Попробуйте приготовить их по этому простому рецепту. Вы точно останетесь довольны.
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Деруны с мясом
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов картофеля;
– 1 яйцо;
– 50 граммов муки;
– 1 луковица;
– 200 граммов говядины;
– 100 граммов сметаны;
– 100 миллилитров масла;
– зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо помойте и очистите от пленок. Далее порежьте его на куски.
- Почистите лук и разрежьте его пополам. Пропустите через мясорубку мясо и пол луковицы. Добавьте соль, перец и перемешайте.
- Картофель помойте и почистьте. Натрите его вместе со второй половиной лука на мелкой терке. Добавьте муку, яйцо, соль, перец и размешайте.
- Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу в форме оладий, сверху накладывайте по ложке фарша и накрывайте ложкой картофельной массы. Разровняйте деруны, слегка прижимая. Жарьте на медленном огне до корочки с двух сторон, несколько раз переворачивая, чтобы фарш хорошо прожарился внутри.
- Выкладывайте готовые драники на бумажное полотенце. Подавайте горячими со сметаной и зеленью.