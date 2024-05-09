Попробуйте приготовить их по этому простому рецепту. Вы точно останетесь довольны.
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Деруны с мясом
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо помойте и очистите от пленок. Далее порежьте его на куски.
- Почистите лук и разрежьте его пополам. Пропустите через мясорубку мясо и пол луковицы. Добавьте соль, перец и перемешайте.
- Картофель помойте и почистьте. Натрите его вместе со второй половиной лука на мелкой терке. Добавьте муку, яйцо, соль, перец и размешайте.
- Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу в форме оладий, сверху накладывайте по ложке фарша и накрывайте ложкой картофельной массы. Разровняйте деруны, слегка прижимая. Жарьте на медленном огне до корочки с двух сторон, несколько раз переворачивая, чтобы фарш хорошо прожарился внутри.
- Выкладывайте готовые драники на бумажное полотенце. Подавайте горячими со сметаной и зеленью.