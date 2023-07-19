Вкусная гуцульщина: три давних рецепта, которые так полюбились украинцам

Если у вас нет возможности путешествовать по Украине и знакомиться с кулинарными шедеврами разных регионов, мы предлагаем вам готовить их дома по нашим рецептам.

24 канал подготовил три рецепта старинных блюд гуцульской кухни, которые точно понравятся каждому. Банош, или как говорят гуцулы бануш — вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или жирной домашней сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой.

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Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенку или подать свежий салат. А вот гвозди (свёкла с хреном) мы привыкли готовить на большие праздники: Пасху или Рождество Христово. На гуцульщине эту популярную закуску готовят и к буднему столу. Обычно к мясу.

Банош – изюминка гуцульской кухни

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 200 граммов жирной сметаны, лучше домашней;– 200 миллилитров молока;– 250 граммов кукурузной крупы;– 1 чайная ложка соли;– 1 столовая ложка сахара;– 200 граммов бекона или копченого сала с прожилками;– 100 граммов сырой брынзы.

Приготовление:

Нарезаем сало произвольными кусочками. Разогреваем сковороду с толстым дном и обжариваем на ней сало. Оно должно выжариться так, чтобы получились шкварки. Желательно на среднем или медленном огне.

В кастрюле смешиваем молоко, соль, сахар, сметану и перемешиваем. Отправляем все на медленный огонь и немного прогреваем. Когда масса будет горячей – высыпаем в нее кукурузную кашу и завариваем. Не забывайте активно перемешивать кашу, чтобы она не принялась комочками.

Через 10 – 15 минут кукурузная каша будет готова. По консистенции она должна быть как густая сметана.

Выкладываем кашу на порционные тарелки, посыпаем сверху брынзой и шкварками.

Приятного аппетита!

Мамалыга – в салат или с сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 200 граммов кукурузной муки грубого помола;– 600 граммов воды;– 1 чайная ложка соли;– 50 граммов сливочного масла;– 150 граммов брынзы.

Приготовление:

Доводим воду до кипения и добавляем соли.

Добавляем в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешиваем и доводим до кипения.

Далее добавляем оставшуюся муку и завариваем при постоянном перемешивании.

Когда каша загустеет, добавляем масла и перемешиваем.

Варим кашу на медленном огне еще 15 минут.

Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и извлеките. Если она осталась без крупинок, накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.

Смочите ложку в воде и отделите ею кашу от стенок кастрюли.

Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой.

Приятного аппетита!

Цвикли – закуска не только на праздники

Время: 1 час

1 час Порции: 8

– 2 чайные ложки сахара;– 1 килограмм свеклы;– 2 чайные ложки соли;– 4 столовые ложки 9% уксуса;– 150 граммов хрена (корней).

Приготовление:

Промываем свеклу проточной водой.

Запекаем свеклу в духовке или отвариваем в воде до готовности.

Охлаждаем готовую свеклу, снимаем с нее кожуру и натираем на мелкой терке.

Чистим корень хрена от кожуры и натираем его на мелкой терке.

Пропорции свеклы и хрена давайте по вкусу, чтобы не был очень острым, но и не сладким.

Заправляем гвоздем уксусом, посыпаем сахаром, солью. Перемешиваем свеклу с хреном и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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