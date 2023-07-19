24 канал подготовил три рецепта старинных блюд гуцульской кухни, которые точно понравятся каждому. Банош, или как говорят гуцулы бануш — вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или жирной домашней сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой.

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Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенку или подать свежий салат. А вот гвозди (свёкла с хреном) мы привыкли готовить на большие праздники: Пасху или Рождество Христово. На гуцульщине эту популярную закуску готовят и к буднему столу. Обычно к мясу.

Банош – изюминка гуцульской кухни

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем сало произвольными кусочками. Разогреваем сковороду с толстым дном и обжариваем на ней сало. Оно должно выжариться так, чтобы получились шкварки. Желательно на среднем или медленном огне.
  • В кастрюле смешиваем молоко, соль, сахар, сметану и перемешиваем. Отправляем все на медленный огонь и немного прогреваем. Когда масса будет горячей – высыпаем в нее кукурузную кашу и завариваем. Не забывайте активно перемешивать кашу, чтобы она не принялась комочками.
  • Через 10 – 15 минут кукурузная каша будет готова. По консистенции она должна быть как густая сметана.
  • Выкладываем кашу на порционные тарелки, посыпаем сверху брынзой и шкварками.

Приятного аппетита!

Мамалыга – в салат или с сыром

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Доводим воду до кипения и добавляем соли.
  • Добавляем в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешиваем и доводим до кипения.
  • Далее добавляем оставшуюся муку и завариваем при постоянном перемешивании.
  • Когда каша загустеет, добавляем масла и перемешиваем.
  • Варим кашу на медленном огне еще 15 минут.
  • Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и извлеките. Если она осталась без крупинок, накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.
  • Смочите ложку в воде и отделите ею кашу от стенок кастрюли.
  • Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой.

Приятного аппетита!

Цвикли – закуска не только на праздники

  • Время: 1 час
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Промываем свеклу проточной водой.
  • Запекаем свеклу в духовке или отвариваем в воде до готовности.
  • Охлаждаем готовую свеклу, снимаем с нее кожуру и натираем на мелкой терке.
  • Чистим корень хрена от кожуры и натираем его на мелкой терке.
  • Пропорции свеклы и хрена давайте по вкусу, чтобы не был очень острым, но и не сладким.
  • Заправляем гвоздем уксусом, посыпаем сахаром, солью. Перемешиваем свеклу с хреном и подаем к столу.

Приятного аппетита!