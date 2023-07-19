24 канал подготовил три рецепта старинных блюд гуцульской кухни, которые точно понравятся каждому. Банош, или как говорят гуцулы бануш — вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или жирной домашней сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой.
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Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенку или подать свежий салат. А вот гвозди (свёкла с хреном) мы привыкли готовить на большие праздники: Пасху или Рождество Христово. На гуцульщине эту популярную закуску готовят и к буднему столу. Обычно к мясу.
Банош – изюминка гуцульской кухни
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем сало произвольными кусочками. Разогреваем сковороду с толстым дном и обжариваем на ней сало. Оно должно выжариться так, чтобы получились шкварки. Желательно на среднем или медленном огне.
- В кастрюле смешиваем молоко, соль, сахар, сметану и перемешиваем. Отправляем все на медленный огонь и немного прогреваем. Когда масса будет горячей – высыпаем в нее кукурузную кашу и завариваем. Не забывайте активно перемешивать кашу, чтобы она не принялась комочками.
- Через 10 – 15 минут кукурузная каша будет готова. По консистенции она должна быть как густая сметана.
- Выкладываем кашу на порционные тарелки, посыпаем сверху брынзой и шкварками.
Приятного аппетита!
Мамалыга – в салат или с сыром
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Доводим воду до кипения и добавляем соли.
- Добавляем в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешиваем и доводим до кипения.
- Далее добавляем оставшуюся муку и завариваем при постоянном перемешивании.
- Когда каша загустеет, добавляем масла и перемешиваем.
- Варим кашу на медленном огне еще 15 минут.
- Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и извлеките. Если она осталась без крупинок, накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.
- Смочите ложку в воде и отделите ею кашу от стенок кастрюли.
- Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой.
Приятного аппетита!
Цвикли – закуска не только на праздники
- Время: 1 час
- Порции: 8
Приготовление:
- Промываем свеклу проточной водой.
- Запекаем свеклу в духовке или отвариваем в воде до готовности.
- Охлаждаем готовую свеклу, снимаем с нее кожуру и натираем на мелкой терке.
- Чистим корень хрена от кожуры и натираем его на мелкой терке.
- Пропорции свеклы и хрена давайте по вкусу, чтобы не был очень острым, но и не сладким.
- Заправляем гвоздем уксусом, посыпаем сахаром, солью. Перемешиваем свеклу с хреном и подаем к столу.
Приятного аппетита!