24 канал подготовил три рецепта старинных блюд гуцульской кухни, которые точно понравятся каждому. Банош, или как говорят гуцулы бануш — вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или жирной домашней сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой.

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Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенку или подать свежий салат. А вот гвозди (свёкла с хреном) мы привыкли готовить на большие праздники: Пасху или Рождество Христово. На гуцульщине эту популярную закуску готовят и к буднему столу. Обычно к мясу.

Банош – изюминка гуцульской кухни

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов жирной сметаны, лучше домашней;

– 200 миллилитров молока;

– 250 граммов кукурузной крупы;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 200 граммов бекона или копченого сала с прожилками;

– 100 граммов сырой брынзы.

Приготовление:

Нарезаем сало произвольными кусочками. Разогреваем сковороду с толстым дном и обжариваем на ней сало. Оно должно выжариться так, чтобы получились шкварки. Желательно на среднем или медленном огне.

В кастрюле смешиваем молоко, соль, сахар, сметану и перемешиваем. Отправляем все на медленный огонь и немного прогреваем. Когда масса будет горячей – высыпаем в нее кукурузную кашу и завариваем. Не забывайте активно перемешивать кашу, чтобы она не принялась комочками.

Через 10 – 15 минут кукурузная каша будет готова. По консистенции она должна быть как густая сметана.

Выкладываем кашу на порционные тарелки, посыпаем сверху брынзой и шкварками.

Приятного аппетита!

Мамалыга – в салат или с сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов кукурузной муки грубого помола;

– 600 граммов воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 50 граммов сливочного масла;

– 150 граммов брынзы.

Приготовление:

Доводим воду до кипения и добавляем соли.

Добавляем в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешиваем и доводим до кипения.

Далее добавляем оставшуюся муку и завариваем при постоянном перемешивании.

Когда каша загустеет, добавляем масла и перемешиваем.

Варим кашу на медленном огне еще 15 минут.

Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и извлеките. Если она осталась без крупинок, накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.

Смочите ложку в воде и отделите ею кашу от стенок кастрюли.

Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой.

Приятного аппетита!

Цвикли – закуска не только на праздники

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 килограмм свеклы;

– 2 чайные ложки соли;

– 4 столовые ложки 9% уксуса;

– 150 граммов хрена (корней).

Приготовление:

Промываем свеклу проточной водой.

Запекаем свеклу в духовке или отвариваем в воде до готовности.

Охлаждаем готовую свеклу, снимаем с нее кожуру и натираем на мелкой терке.

Чистим корень хрена от кожуры и натираем его на мелкой терке.

Пропорции свеклы и хрена давайте по вкусу, чтобы не был очень острым, но и не сладким.

Заправляем гвоздем уксусом, посыпаем сахаром, солью. Перемешиваем свеклу с хреном и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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