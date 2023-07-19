24 канал підготував три рецепти стародавніх страв гуцульської кухні, які точно сподобаються кожному. Банош, або як кажуть гуцули бануш — в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або жирній домашній сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою.
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Мамалига – проста та швидка страва з кукурудзяного борошна грубого помолу. До неї можна додати бринзу, згущене молоко або подати свіжий салат. А от цвіклі (бурячки з хроном) ми звикли готувати на великі свята: Великдень чи Різдво Христове. На гуцульщині цю популярну закуску готують ідо буднього столу. Зазвичай до м'яса.
Банош – родзинка гуцульської кухні
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо сало довільними шматочками. Розігріваємо сковорідку з товстим дном та обсмажуємо на ній сало. Воно повинно висмажитися так, щоб вийшли шкварки. Бажано на середньому або повільному вогні.
- У каструлі змішуємо молоко, сіль, цукор, сметану та перемішуємо. Відправляємо все на повільний вогонь та трішки прогріваємо. Коли маса буде гарячою – висипаємо в неї кукурудзяну кашу та заварюємо. Не забувайте активно перемішувати кашу, щоб вона не взялася грудочками.
- Через 10 – 15 хвилин кукурудзяна каша буде готовою. За консистенцією вона повинна бути як густа сметана.
- Викладаємо кашу на порційні тарілки, посипаємо зверху бринзою та шкварками.
Смачного!
Мамалига – до салату чи з сиром
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Доводимо воду до кипіння та додаємо солі.
- Додаємо в до окропу 1 столову ложку кукурудзяного борошна, перемішуємо та доводимо до кипіння.
- Далі додаємо решту борошна та заварюємо при постійному перемішуванні.
- Коли каша загусне, додаємо масла та перемішуємо.
- Варимо кашу на повільному вогні ще 15 хвилин.
- Щоб перевірити кашу на готовність, встроміть в неї ложку та вийміть. Якщо вона залишилася без крупинок – накрийте кришкою та залишіть мамалигу ще на кілька хвилин.
- Змочіть ложку у воді та відділіть нею кашу віл стінок каструлі.
- Переверніть її на тарілку та рясно посипте бринзою.
Смачного!
Цвіклі – закуска не тільки на свята
- Час: 1 година
- Порції: 8
Приготування:
- Промиваємо буряк проточною водою.
- Запікаємо буряк в духовці або відварюємо у воді до готовності.
- Охолоджуємо готовий буряк, знімаємо з нього шкірку та натираємо на дрібній тертці.
- Чистимо корінь хрону від шкірки та натираємо його на дрібній тертці.
- Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але й не солодким.
- Заправляємо цвіклі оцтом, посипаємо цукром, сіллю. Перемішуємо бурячки з хроном та подаємо до столу.
Смачного!