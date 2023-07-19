24 канал підготував три рецепти стародавніх страв гуцульської кухні, які точно сподобаються кожному. Банош, або як кажуть гуцули бануш — в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або жирній домашній сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою.

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Мамалига – проста та швидка страва з кукурудзяного борошна грубого помолу. До неї можна додати бринзу, згущене молоко або подати свіжий салат. А от цвіклі (бурячки з хроном) ми звикли готувати на великі свята: Великдень чи Різдво Христове. На гуцульщині цю популярну закуску готують ідо буднього столу. Зазвичай до м'яса.

Банош – родзинка гуцульської кухні

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Нарізаємо сало довільними шматочками. Розігріваємо сковорідку з товстим дном та обсмажуємо на ній сало. Воно повинно висмажитися так, щоб вийшли шкварки. Бажано на середньому або повільному вогні.
  • У каструлі змішуємо молоко, сіль, цукор, сметану та перемішуємо. Відправляємо все на повільний вогонь та трішки прогріваємо. Коли маса буде гарячою – висипаємо в неї кукурудзяну кашу та заварюємо. Не забувайте активно перемішувати кашу, щоб вона не взялася грудочками.
  • Через 10 – 15 хвилин кукурудзяна каша буде готовою. За консистенцією вона повинна бути як густа сметана.
  • Викладаємо кашу на порційні тарілки, посипаємо зверху бринзою та шкварками.

Смачного!

Мамалига – до салату чи з сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Доводимо воду до кипіння та додаємо солі.
  • Додаємо в до окропу 1 столову ложку кукурудзяного борошна, перемішуємо та доводимо до кипіння.
  • Далі додаємо решту борошна та заварюємо при постійному перемішуванні.
  • Коли каша загусне, додаємо масла та перемішуємо.
  • Варимо кашу на повільному вогні ще 15 хвилин.
  • Щоб перевірити кашу на готовність, встроміть в неї ложку та вийміть. Якщо вона залишилася без крупинок – накрийте кришкою та залишіть мамалигу ще на кілька хвилин.
  • Змочіть ложку у воді та відділіть нею кашу віл стінок каструлі.
  • Переверніть її на тарілку та рясно посипте бринзою.

Смачного!

Цвіклі – закуска не тільки на свята

  • Час: 1 година
  • Порції: 8

Приготування:

  • Промиваємо буряк проточною водою.
  • Запікаємо буряк в духовці або відварюємо у воді до готовності.
  • Охолоджуємо готовий буряк, знімаємо з нього шкірку та натираємо на дрібній тертці.
  • Чистимо корінь хрону від шкірки та натираємо його на дрібній тертці.
  • Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але й не солодким.
  • Заправляємо цвіклі оцтом, посипаємо цукром, сіллю. Перемішуємо бурячки з хроном та подаємо до столу.

Смачного!