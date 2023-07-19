24 канал підготував три рецепти стародавніх страв гуцульської кухні, які точно сподобаються кожному. Банош, або як кажуть гуцули бануш — в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або жирній домашній сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою.

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Мамалига – проста та швидка страва з кукурудзяного борошна грубого помолу. До неї можна додати бринзу, згущене молоко або подати свіжий салат. А от цвіклі (бурячки з хроном) ми звикли готувати на великі свята: Великдень чи Різдво Христове. На гуцульщині цю популярну закуску готують ідо буднього столу. Зазвичай до м'яса.

Банош – родзинка гуцульської кухні

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів жирної сметани, краще домашньої;

– 200 мілілітрів молока;

– 250 грамів кукурудзяної крупи;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 200 грамів бекону або копченого сала з прожилками;

– 100 грамів сиру бринза.

Приготування:

Нарізаємо сало довільними шматочками. Розігріваємо сковорідку з товстим дном та обсмажуємо на ній сало. Воно повинно висмажитися так, щоб вийшли шкварки. Бажано на середньому або повільному вогні.

У каструлі змішуємо молоко, сіль, цукор, сметану та перемішуємо. Відправляємо все на повільний вогонь та трішки прогріваємо. Коли маса буде гарячою – висипаємо в неї кукурудзяну кашу та заварюємо. Не забувайте активно перемішувати кашу, щоб вона не взялася грудочками.

Через 10 – 15 хвилин кукурудзяна каша буде готовою. За консистенцією вона повинна бути як густа сметана.

Викладаємо кашу на порційні тарілки, посипаємо зверху бринзою та шкварками.

Смачного!

Мамалига – до салату чи з сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів кукурудзяного борошна грубого помолу;

– 600 грамів води;

– 1 чайна ложка солі;

– 50 грамів вершкового масла;

– 150 грамів бринзи.

Приготування:

Доводимо воду до кипіння та додаємо солі.

Додаємо в до окропу 1 столову ложку кукурудзяного борошна, перемішуємо та доводимо до кипіння.

Далі додаємо решту борошна та заварюємо при постійному перемішуванні.

Коли каша загусне, додаємо масла та перемішуємо.

Варимо кашу на повільному вогні ще 15 хвилин.

Щоб перевірити кашу на готовність, встроміть в неї ложку та вийміть. Якщо вона залишилася без крупинок – накрийте кришкою та залишіть мамалигу ще на кілька хвилин.

Змочіть ложку у воді та відділіть нею кашу віл стінок каструлі.

Переверніть її на тарілку та рясно посипте бринзою.

Смачного!

Цвіклі – закуска не тільки на свята

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 кілограм бурячків;

– 2 чайні ложки солі;

– 4 столові ложки 9% оцту;

– 150 грамів хрону (корінь).

Приготування:

Промиваємо буряк проточною водою.

Запікаємо буряк в духовці або відварюємо у воді до готовності.

Охолоджуємо готовий буряк, знімаємо з нього шкірку та натираємо на дрібній тертці.

Чистимо корінь хрону від шкірки та натираємо його на дрібній тертці.

Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але й не солодким.

Заправляємо цвіклі оцтом, посипаємо цукром, сіллю. Перемішуємо бурячки з хроном та подаємо до столу.

Смачного!

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