24 канал подготовил три рецепта лемковской кухни, которые точно сможет приготовить каждый. Мы научим вас как подать драники в горшках, поделимся рецептом жареных пирожков и лемковских фучек из квашеной капусты.
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Фучки – традиционное лемковское блюдо, как оладьи
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В миске соединяем куриные яйца, соль, сахар и хорошо взбиваем. Муку просеиваем в отдельную посуду, добавляем соду. Смешиваем все с яйцами.
- Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко по частям и помешивать, чтобы достичь однородности.
- Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, затем немного отожмите, чтобы убрать влагу. Лук нарезаем мелкими кусочками.
- Добавляем капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешиваем и даем постоять 10-20 минут.
- Разогреваем сковороду с маслом на умеренном огне. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим золотистый с двух сторон.
- Выкладываем все на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.
Приятного аппетита!
Бандуряники – вкуснее дерунов
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.
- Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать.
- Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке.
- Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.
- В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня.
- Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Пирожки жареные с начинкой
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В большой миске замешиваем тесто, как на варениках. Муки нужно добавлять столько, сколько заберет тесто.
- Для начинки можете выбирать отварной картофель, тушеную фасоль с овощами, кисломолочный домашний сыр или сливки или вишни.
- Раскатываем тесто, формируем малые плетки, выкладываем начинку и защипываем пирожки.
- Жарим их на сковороде с разогретым маслом, как котлеты, вращая.
- Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Приятного аппетита!