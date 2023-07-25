Среди самых популярных консерваций на зиму мы часто закручиваем помидоры, салаты и огурцы. Существует много вариант огурчиков, но этот особенный.

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Хрустящие огурцы с пикантными нотками, которые добавляют зерна горчицы – отличная закуска как к обыденному столу, так и к праздничному. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

Рецепт огурцов с зернами горчицы

Время: 2 часа

2 часа Порции: 3 – 4

Ингредиенты для маринада:

– 3 литра огурцов;

– 1,5 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов 9% уксуса;

– 75 граммов соли;

– чеснок;

– лавровый лист;

– соцветие укропа;

– зерна горчицы.

Приготовление:

Свежие огурцы заливаем водой на несколько часов. Тщательно моем и обрезаем кончики.

В каждую банку выкладываем на дно соцветия укропа, несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выкладываем огурчики – плотно.

Для маринада в кастрюле соединяем воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Заливаем горячим маринадом огурцы и накрываем крышками.

На дно большой кастрюли выкладываем кухонное полотенце, сверху банки с огурцами. Заливаем все горячей водой так, чтобы она не доставала горловины банок. Стерилизуем огурцы 10 минут с момента закипания.

Вынимаем огурцы в банках и плотно докручиваем крышки. Охлаждаем огурцы при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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