Среди самых популярных консерваций на зиму мы часто закручиваем помидоры, салаты и огурцы. Существует много вариант огурчиков, но этот особенный.
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Хрустящие огурцы с пикантными нотками, которые добавляют зерна горчицы – отличная закуска как к обыденному столу, так и к праздничному. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
Рецепт огурцов с зернами горчицы
- Время: 2 часа
- Порции: 3 – 4
Приготовление:
- Свежие огурцы заливаем водой на несколько часов. Тщательно моем и обрезаем кончики.
- В каждую банку выкладываем на дно соцветия укропа, несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выкладываем огурчики – плотно.
- Для маринада в кастрюле соединяем воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Заливаем горячим маринадом огурцы и накрываем крышками.
- На дно большой кастрюли выкладываем кухонное полотенце, сверху банки с огурцами. Заливаем все горячей водой так, чтобы она не доставала горловины банок. Стерилизуем огурцы 10 минут с момента закипания.
- Вынимаем огурцы в банках и плотно докручиваем крышки. Охлаждаем огурцы при комнатной температуре.
Приятного аппетита!