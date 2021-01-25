Залог хороших пирожков – правильный рецепт теста для них. Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает вам приготовить домашнюю выпечку по его рецепту.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями своим рецептом приготовления домашнего теста для пирожков на своей странице в инстаграм.

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Начинкой для пирожков от Владимира Ярославского может быть как картошка, так и варенье. Smachno News предлагает вам приготовить такие начинки для пирожков: мясо, картофель, грибы, капуста тушеная, яйцо с зеленью, если вы любите более соленую выпечку и варенье, джемы, мармелады, мак, сгущенное молоко, консервированные вишни, если вы любите более сладкие начинки.

По этому рецепту у вас получится около 20 пирожков весом по 40 граммов в сыром виде.

Как приготовить тесто на пирожки

Ингредиенты:

– 200 г молока;

– 20 г яйца;

– 25 7 сахара;

– 4 г сухих дрожжей;

– 75 г сливочного масла или в пропорции 50:50 сливочного и масла;

– 330-350 г муки;

– 3 г соли.