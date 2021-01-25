Как приготовить тесто для домашних пирожков: рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского
Залог хороших пирожков – правильный рецепт теста для них. Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает вам приготовить домашнюю выпечку по его рецепту.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями своим рецептом приготовления домашнего теста для пирожков на своей странице в инстаграм.
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Начинкой для пирожков от Владимира Ярославского может быть как картошка, так и варенье. Smachno News предлагает вам приготовить такие начинки для пирожков: мясо, картофель, грибы, капуста тушеная, яйцо с зеленью, если вы любите более соленую выпечку и варенье, джемы, мармелады, мак, сгущенное молоко, консервированные вишни, если вы любите более сладкие начинки.
По этому рецепту у вас получится около 20 пирожков весом по 40 граммов в сыром виде.
Как приготовить тесто на пирожки
- Размешайте в глубокой миске сахар в теплом молоке, добавьте половину размешанного яйца (20 г), другая пойдет на смазывания готовых пирожков перед выпечкой.
- Добавьте дрожжи и смеси и перемешайте. Дайте опаре настояться 15 минут, должна появиться пена.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вмешивайте муку в смесь и замесите тесто.
- Соль добавьте в муку.
- Оставьте тесто в миске под пленкой в теплом месте подойти примерно 1 час.
- Отдельно разогрейте сливочное масло и олию – смесь должна быть приятно теплой.
- Вмешайте масло в тесто еще в миске, а затем хорошо вымешайте тесто руками на столе, верните в миску под пленку еще на 30 минут в теплое место.
- Готовое тесто разделите на 20 кусочков по 40 граммов, сформируйте из них шарики и откройте ладонью.
- Выложите выбранную вами начинку, сформируйте пирожок и оставьте готовую выпечку в теплом месте еще на 40 минут под полотенцем.
- Смажьте пирожки яйцом перед выпеканием.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирожки 9-10 минут до готовности. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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