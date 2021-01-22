Рецепт орехового тарта с соленой карамелью от победительницы 10 сезона МастерШеф Яны Балог
Приготовьте вкусную выпечку по рецепту победительницы кулинарного шоу "МастерШеф" 10 сезона Яны Балог и удивите своих родных настоящим ресторанным десертом.
Победительница 10 сезона "МастерШеф" Яна Балог поделилась своим рецептом приготовления вкусного десерта – тарта с орехами и соленой карамелью на своей странице в инстаграм.
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Тарт с орехами и соленой карамелью – изысканный порционный десерт, который можно приготовить как к праздничному столу, так и для обычного стола.
Как приготовить тарт дома
- Для приготовления тарта Яна Балог советует взять сахарную пудру, а не сахар. А вот состав теста можно изменить по желанию, а именно к пшеничной муке (60 г) можно добавить миндальную (50 г).
- Соедините все ингредиенты в миске, тщательно замесите тесто и отправьте в холодильник охладиться.
Как сварить карамель для десерта
- Топим сахар без помешивания в кастрюле с толстым дном, параллельно в другой кастрюле греем сливки. Не доводя их до кипения. Добавьте к сливкам цедру, проварите и процедите через сито.
- Когда сахар растаял и стал янтарного цвета влейте в него сливки – быстро перемешивайте венчиком и не бойтесь бурной карамели, но и не обожгитесь.
- Когда карамель стала однородной добавьте сливочное масло, соль и орехи на ваш вкус: фундук, грецкий орех, кешью.
- Густоту карамели контролируйте сливками, учтите, что в холодильнике она станет гуще.
Складываем ореховый тарт
- Раскатайте тесто, сформируйте тарт с помощью формовочного кольца или специальных форм. Выпекайте тарт в разогретой духовке 15 минут при 180 градусах.
- Начините тарт карамелью с орехами и отправьте охлаждаться. Приятного аппетита!
Видео приготовления орехового тарта от Яны Балог
Источник: SmachnoNews
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