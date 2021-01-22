Приготовьте вкусную выпечку по рецепту победительницы кулинарного шоу "МастерШеф" 10 сезона Яны Балог и удивите своих родных настоящим ресторанным десертом.

Победительница 10 сезона "МастерШеф" Яна Балог поделилась своим рецептом приготовления вкусного десерта – тарта с орехами и соленой карамелью на своей странице в инстаграм.

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Тарт с орехами и соленой карамелью – изысканный порционный десерт, который можно приготовить как к праздничному столу, так и для обычного стола.

Как приготовить тарт дома

Ингредиенты для теста:

– 110 г муки;

– 50 г сахарной пудры;

– 50 г сливочного масла (холодное)

– 1 яичный желток;

– 1 ст. л воды.

Для приготовления тарта Яна Балог советует взять сахарную пудру, а не сахар. А вот состав теста можно изменить по желанию, а именно к пшеничной муке (60 г) можно добавить миндальную (50 г). Соедините все ингредиенты в миске, тщательно замесите тесто и отправьте в холодильник охладиться.

Как сварить карамель для десерта

Ингредиенты:

– 150 г сахара;

– 150 г сливок 20%;

– цедра цитрусовых;

– 30 г сливочного масла;

– щепотка соли.

Топим сахар без помешивания в кастрюле с толстым дном, параллельно в другой кастрюле греем сливки. Не доводя их до кипения. Добавьте к сливкам цедру, проварите и процедите через сито. Когда сахар растаял и стал янтарного цвета влейте в него сливки – быстро перемешивайте венчиком и не бойтесь бурной карамели, но и не обожгитесь. Когда карамель стала однородной добавьте сливочное масло, соль и орехи на ваш вкус: фундук, грецкий орех, кешью. Густоту карамели контролируйте сливками, учтите, что в холодильнике она станет гуще.

Складываем ореховый тарт

Раскатайте тесто, сформируйте тарт с помощью формовочного кольца или специальных форм. Выпекайте тарт в разогретой духовке 15 минут при 180 градусах. Начините тарт карамелью с орехами и отправьте охлаждаться. Приятного аппетита!

Видео приготовления орехового тарта от Яны Балог