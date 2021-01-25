Запорука хороших пиріжків – правильний рецепт тіста для них. Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує вам приготувати домашню випічку за його рецептом.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився із читачами своїм рецептом приготування домашнього тіста для пиріжків на своїй сторінці в інстаграм.

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Начинкою для пиріжків від Володимира Ярославського може бути як картопля, так і варення. Smachno News пропонує вам приготувати такі начинки для пиріжків: м'ясо, картопля, гриби, капуста тушкована, яйце із зеленню, якщо ви полюбляєте більше солену випічку та варення, джеми, мармелади, мак, згущене молоко, консервовані вишні, якщо ви любите більше солодкі начинки.

За цим рецептом у вас вийде близько 20 пиріжків вагою по 40 грамів в сирому вигляді.

Як приготувати тісто на пиріжки

Інгредієнти:

– 200 г молока;

– 20 г яйця;

– 25 7 цукру;

– 4 г сухих дріжджів;

– 75 г вершкового масла або в пропорції 50:50 вершкового та олії;

– 330-350 г борошна;

– 3 г солі.