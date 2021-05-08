Нежный и ароматный омлет с молоком понравится детям и взрослым. К блюду можно подать овощи или салат.
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Рецепт омлета
- Для приготовления омлета в миске взбейте яйца до пышной пены, добавьте молоко, соль, перемешайте до однородной консистенции.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте омлет, сверху выложите сыр, готовьте до золотой корочки.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!