Нежный и ароматный омлет с молоком понравится детям и взрослым. К блюду можно подать овощи или салат.

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Рецепт омлета

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки молока 2,5-3,2%;

– 30 граммов твердого сыра;

– сливочное масло 82%;

– соль.