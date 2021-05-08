Нежный и ароматный омлет с молоком понравится детям и взрослым. К блюду можно подать овощи или салат.

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Рецепт омлета

  1. Для приготовления омлета в миске взбейте яйца до пышной пены, добавьте молоко, соль, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  3. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте омлет, сверху выложите сыр, готовьте до золотой корочки.
  4. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!