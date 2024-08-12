Тот самый рецепт легендарного греческого соуса: готовим дзадзики
12 августа 2024, 16:52Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Каждый, кто хоть раз пробовал дзадзики, запомнил его сказочный вкус. Этот легендарный греческий соус очень просто приготовить дома.
Укроп и чеснок придают дзадзики невероятный аромат. Между тем огурец сделает его очень нежным.
Будет вкусно Лучшее дополнение к мясу: рецепт маринованного лука на зиму
Дзадзики – традиционный рецепт
- Время: 10 минут
- Порций: 6
– 500 граммов греческого йогурта;
– 1 большой огурец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– сок лимона по вкусу;
– укроп, мята по желанию.
Смотрите, как приготовить дзадзики: видео
Приготовление:
- Огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость.
- Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок.
- К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок.
- По желанию добавьте измельченный укроп и мяту. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.