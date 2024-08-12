Тот самый рецепт легендарного греческого соуса: готовим дзадзики

12 августа 2024, 16:52
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Yuliia.senych

Каждый, кто хоть раз пробовал дзадзики, запомнил его сказочный вкус. Этот легендарный греческий соус очень просто приготовить дома.

Укроп и чеснок придают дзадзики невероятный аромат. Между тем огурец сделает его очень нежным.

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Дзадзики – традиционный рецепт

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов греческого йогурта;
– 1 большой огурец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– сок лимона по вкусу;
– укроп, мята по желанию.

Смотрите, как приготовить дзадзики: видео

Приготовление:

  1. Огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость.
  2. Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок.
  3. К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок.
  4. По желанию добавьте измельченный укроп и мяту. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.
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