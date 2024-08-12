Кріп та часник надають дзадзикі неймовірного аромату. Тим часом огірок зробить його дуже ніжним.

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Дзадзикі – традиційний рецепт

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати дзадзикі: відео

Приготування:

  1. Огірок натріть на великій терці і вичавіть з нього зайву рідину.
  2. Додайте грецький йогурт і натріть на дрібній терці часник.
  3. До соусу додайте олію, сіль, перець і лимонний сік.
  4. За бажанням додайте подрібнений кріп та м'яту. Добре перемішайте та подавайте.