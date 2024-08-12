Кріп та часник надають дзадзикі неймовірного аромату. Тим часом огірок зробить його дуже ніжним.
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Дзадзикі – традиційний рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
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Приготування:
- Огірок натріть на великій терці і вичавіть з нього зайву рідину.
- Додайте грецький йогурт і натріть на дрібній терці часник.
- До соусу додайте олію, сіль, перець і лимонний сік.
- За бажанням додайте подрібнений кріп та м'яту. Добре перемішайте та подавайте.