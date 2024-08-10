Маринованный лук готовится очень просто. Скорее всего, все нужное уже есть у вас дома.
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Маринованный лук
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отберите маленькие луковички до 3 сантиметров. Почистите их и помойте. Бланшируйте лук 2 – 3 минуты в кипятке.
- На дно банок положите лавровый лист, перец, гвоздику, горчицу в зернах и кориандр. Туда же заложите лук.
- В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус и сварите маринад. Доведите до температуры примерно 70 градусов и залейте лук.
- Банки стерилизуйте 7 – 8 минут после закипания воды в кастрюле. Закрутите, переверните и укутайте старым одеялом до полного остывания.