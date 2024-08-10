Маринованный лук готовится очень просто. Скорее всего, все нужное уже есть у вас дома.

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Маринованный лук

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм лука шалот;

– 2 литра воды;

– 2 лавровых листа;

– 1 гвоздика;

– 2 горошинки душистого перца;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов соли;

– 0,3 чайной ложки зерен горчицы;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 200 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Отберите маленькие луковички до 3 сантиметров. Почистите их и помойте. Бланшируйте лук 2 – 3 минуты в кипятке. На дно банок положите лавровый лист, перец, гвоздику, горчицу в зернах и кориандр. Туда же заложите лук. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус и сварите маринад. Доведите до температуры примерно 70 градусов и залейте лук. Банки стерилизуйте 7 – 8 минут после закипания воды в кастрюле. Закрутите, переверните и укутайте старым одеялом до полного остывания.

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