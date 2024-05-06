С ним все станет в 10 раз вкуснее: рецепт настоящего греческого соуса дзадзики
6 мая 2024, 14:14Читати новину українською
Источник:Shuba
Соус дзадзики для многих стал любимым. И неудивительно, ведь он подходит буквально ко всему.
Острота чеснока, свежесть огурца и нежность греческого йогурта создают фантастический вкус. Дзадзики подают ко многим блюдам – в составе мезе, вместе с гиросом, как дип к овощам и так далее.
Стоит попробовать Подойдет даже вчерашнее пюре: готовим фантастические картофельники с начинкой
Дзадзики
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 600 граммов греческого йогурта;
– 3 зубчика чеснока;
– 40 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;
– 15 миллилитров белого винного уксуса;
– соль, перец по вкусу;
– 20 граммов укропа.
Приготовление:
- Огурец почистьте, натрите на крупной терке, присолите и отставьте на 20 минут. После этого хорошо отожмите его от воды.
- Чеснок и укроп измельчите. В глубокой миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, часть укропа, масло и уксус. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте
- Поставьте соус в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь. Перед подачей присыпьте остатками укропа, сбрызните маслом и поперчите.