Еловый десерт от Эдуарда Канаряна: рецепт от финалиста Мастер Шеф Профессионалы
Еловый десерт от Эдуарда Канаряна, шеф-повара ресторана ZWEIG можно готовить в течение целого года. Необычный, изысканный вкус десерта запомнится вам на долго, мы уверены.
Источник:инстаграм журнала Ресторатор
Эдуард Канарян – суперфиналист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона. Парень довольно необычный повар, еще на проекте он удивлял судей оригинальными блюдами и до сих пор Эдуард не перестает развиваться в направлении популяризации локальных продуктов, раскрывая их вкус, пользу и особенность.
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Это весенний десерт, хотя его можно приготовить независимо от времени года. В ZWEIG я предлагал его гостям с мая по ноябрь. На десерт был хороший спрос, за неделю продавалось более 100 порций,
– прокомментировал шеф-повар.
Кроме яблок, для десерта можно использовать ананасы, они схожи по кислотности.
Еловый десерт – рецепт Эдуарда Канаряна
- В чашу блендера наливаем масло виноградных косточек, добавляем шпинат, еловые иголки и перебиваем блендером.
- Перелейте смесь в кастрюлю, ставим на плиту и нагреваем до температуры 70 – 80 градусов. Снова перебиваем смесь блендером и процеживаем через сито.
- Наливаем полученную смесь в вакуумный пакет и подвешиваем его, через некоторое время на дне соберется вода, которую потом нужно сцедить, чтобы у нас осталось только масло, которое мы используем для десерта и других блюд.
Рецепт бисквита
- Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с частью сахара в однородную массу, белки взбейте с сахаром в стойкую пену. К белкам добавьте ваниль.
- К взбитым белкам добавляем желтки и на меньшей скорости продолжаем взбивать смесь.
- Тщательно просейте муку, добавьте ее к яичной массе. Всыпьте в тесто цедру лайма и апельсина и перемешайте.
- Выкладываем тесто в форму и выпекаем при 180 градусах в духовке.
Крем заварной "Дипломат" – рецепт
- Растапливаем белый шоколад со сливочным маслом на паровой бане.
- Яйца, сахар, молоко растираем и ставим на водяную баню, добавляя шоколад со сливочным маслом, перемешиваем до однородной консистенции.
- Добавляем подготовленный желатин и крахмал, завариваем до сгущения и охлаждаем.
- Затем добавляем взбитые сливки и еловое масло и стабилизируем в сифоне.
Рецепт маринованных яблок
- Варим белое вино с сахаром и специями: корица, бадьян, ваниль в кастрюле.
- Яблоки и маринад вакуумируем, готовим в сувиде при температуре 82 градуса максимум 5 минут, затем охлаждаем с помощью льда.
- Достаем яблоки из вакуума, пропитываем бисквит сиропом, оставшимся в пакете.
- Формируем десерт: маринованные яблоки выкладываем на пропитанный маринадом бисквит, покрываем кремом. Сверху добавляем еловое масло и кедр, он дополнит десерт своими вкусовыми особенностями. Приятного аппетита!
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