Еловый десерт от Эдуарда Канаряна, шеф-повара ресторана ZWEIG можно готовить в течение целого года. Необычный, изысканный вкус десерта запомнится вам на долго, мы уверены.

Эдуард Канарян – суперфиналист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона. Парень довольно необычный повар, еще на проекте он удивлял судей оригинальными блюдами и до сих пор Эдуард не перестает развиваться в направлении популяризации локальных продуктов, раскрывая их вкус, пользу и особенность.

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Это весенний десерт, хотя его можно приготовить независимо от времени года. В ZWEIG я предлагал его гостям с мая по ноябрь. На десерт был хороший спрос, за неделю продавалось более 100 порций,

– прокомментировал шеф-повар.

Кроме яблок, для десерта можно использовать ананасы, они схожи по кислотности.

Еловый десерт – рецепт Эдуарда Канаряна

Ингредиенты:

– 100 г елового крема;

– 75 г ванильного бисквита;

– 70 г маринованных яблок;

– 3 г елового масла;

– 10 г кедрового ореха;

– 1 000 г масла виноградных косточек;

– 300 г свежего шпината;

– 300 г еловых иголок.

В чашу блендера наливаем масло виноградных косточек, добавляем шпинат, еловые иголки и перебиваем блендером. Перелейте смесь в кастрюлю, ставим на плиту и нагреваем до температуры 70 – 80 градусов. Снова перебиваем смесь блендером и процеживаем через сито. Наливаем полученную смесь в вакуумный пакет и подвешиваем его, через некоторое время на дне соберется вода, которую потом нужно сцедить, чтобы у нас осталось только масло, которое мы используем для десерта и других блюд.

Рецепт бисквита

Ингредиенты:

– 270 г муки;

– 6 яиц;

– 310 г сахара;

– 10 г цедры лайма;

– 10 г цедры апельсина;

– 5 г ванильной палочки;

– 60 г сливочного масла.

Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с частью сахара в однородную массу, белки взбейте с сахаром в стойкую пену. К белкам добавьте ваниль. К взбитым белкам добавляем желтки и на меньшей скорости продолжаем взбивать смесь. Тщательно просейте муку, добавьте ее к яичной массе. Всыпьте в тесто цедру лайма и апельсина и перемешайте. Выкладываем тесто в форму и выпекаем при 180 градусах в духовке.

Крем заварной "Дипломат" – рецепт

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 80 г сахара;

– 80 г белого шоколада;

– 300 г сливок;

– еловое масло;

– 500 г молока;

– 18 г желатиновой массы;

– 50 г кукурузного крахмала;

– 60 г сливочного масла.

Растапливаем белый шоколад со сливочным маслом на паровой бане. Яйца, сахар, молоко растираем и ставим на водяную баню, добавляя шоколад со сливочным маслом, перемешиваем до однородной консистенции. Добавляем подготовленный желатин и крахмал, завариваем до сгущения и охлаждаем. Затем добавляем взбитые сливки и еловое масло и стабилизируем в сифоне.

Рецепт маринованных яблок

Ингредиенты:

– 1 кг яблок;

– 750 г белого вина;

– 20 г корицы;

– 20 г бадьяна;

– 5 г ванили;

– 230 г сахара;

– 75 г елового масла.